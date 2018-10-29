(Görüntülü) Kastamonu'daki 29 Ekim kutlamasında jandarmadan gösteri

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü, düzenlenen tören ile coşkuyla kutlandı. Kastamonu 5\'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'na bağlı gösteri timindeki askerlerin gösterisi büyük alkış aldı. Kastamonu\'daki 29 Ekim kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlendi. Törene Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Metin Çelik ile Hakkı Köylü, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, protokol üyeleri ve kent sakinleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törenlerde Vali Karadeniz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Karadeniz\'in konuşmasının ardından şiirler okundu, halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'ne bağlı sporcuların gösterileri sonrası Kastamonu 5\'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'na bağlı gösteri timindeki askerler, izlendi. Jandarmanın gösterisi, törene katılanlardan büyük alkış aldı. Bu sırada \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları atıldı. Tören, resmi geçit töreniyle sona erdi.