(Görüntülü) Kastamonu'da dolu nedeniyle hasar gören araç sayısı 8 bine yaklaştı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Valisi Yaşar Karadeniz, 13 Eylül Perşembe günü kentte etkili olan dolu yağışı nedeniyle 2 bin 361 ev ve iş yeri ile yaklaşık 8 bin aracın hasar gördüğünü söyledi.



Kastamonu\'da 13 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonrası başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Mağdur vatandaşlar, hasarlarının karşılanması için Kastamonu Valiliği koordinesinde valilik, belediye ve AFAD\'da oluşturulan kriz masalarına başvuruyor.



Çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yapan Vali Yaşar Karadeniz, dolu afeti sonrasında hasar gören ev ve araç sayısının her geçen gün arttığını ifade ederek, \"Son toplanan verilere göre ilimizde dolu nedeniyle 2 bin 361 ev ve iş yeri ile 8 bin civarında araçta hasar meydana geldi. Rakamlar artmaya da devam ediyor\" dedi.