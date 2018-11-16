(Görüntülü) Kaşıkçı için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı (1)
İSTANBUL, (DHA) SUUDİ Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post Gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii'nde Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı
16 Kasım 2018 18:37
İSTANBUL, (DHA) SUUDİ Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu\'nda öldürülen Washington Post Gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii\'nde Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
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