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(Görüntülü) Karısının boğazını satırla kesti

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de  tartıştığı karısının boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen kişi yakalandı

04 Ekim 2018 15:51

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE\'de  tartıştığı karısının boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen kişi yakalandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Atatürk Mahallesi\'ndeki evinde İkram D\'nin boğazı satırla kesilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında aranan eşi Adil D. (68) Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan  Adil D., emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi\'ne sevk edildi.

Şüphelinin, karısı  İkram D\'yi öldürdükten sonra Tekirdağ\'a kaçtığı öğrenildi.

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