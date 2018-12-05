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(Görüntülü) Karaman'da, 10 FETÖ şüphelisi adliyede

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 askerden 10'u, adliyeye sevk edildi

05 Aralık 2018 19:01

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 askerden 10\'u, adliyeye sevk edildi. Emniyette 9 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. 

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında; 16\'sı muvazzaf, 1\'i ihraç, 2\'si emekli olan 19 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Aralık\'ta 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 10\'u, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki 9 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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