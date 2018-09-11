(Görüntülü) Karacabey'de Belediye Başkanı Özkan, sokakları temizledi

Yasin KESKİN KARACABEY (Bursa), (DHA) KARACABEY Belediye Başkanı Ali Özkan, temizliğe dikkat çekmek için belediyenin önünü süpürerek esnafa süpürge dağıttı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, eline aldığı süpürgeyle belediye\'nin önünü süpürdü. Ardından esnaflara süpürge dağıtan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Eskiden esnafımız dükkanları açtıktan sonra kendi işyerlerinin önünü süpürürdü. Bu eski bir geleneğimiz. Şimdi de bu şekilde duyarlı olan esnaflarımız var. Daha temiz bir Karacabey bekliyoruz. Bizim temizlik işlerinde çalışan personelimiz cansiperane çalışıyor. Vatandaşlarımızın da katkısıyla bundan sonra Karacabey\'imiz daha güzel daha temiz olacak. Bu temizlik olayında asıl felsefe kirletmemek olmalı. Bu bilinci oluşturmalıyız. Gelecek nesillere daha güzel daha temiz bir çevre bırakmalıyız. Ormanlarımızı, akarsularımızı, denizlerimizi ve göllerimizi korumamız lazım. Bu şekilde daha sağlıklı daha mutlu daha huzurlu bir dünyada yaşamış oluruz dedi. Esnafları ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, süpürge ve Karacabey\'in simgelerinden oluşan tablo hediye etti.