(Görüntülü) Karacabey Belediyespor, Muğlaspor maçına hazır

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor?da gözler deplasmanda oynanacak Muğlaspor maçına çevrildi.

Ankara Adliyespor maçıyla moral bulan Karacabey Belediyespor, Muğlaspor ile yarın saat 16.30?da deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak hedefine doğru emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Muğlaspor maçıyla ilgili açıklamada bulunan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, ?Muğlaspor ilk maçta deplasmanda mağlup oldu. Kendi sahalarında seyircilerinin önünde ilk defa maça çıkacaklar. Biz ilk haftayı zor da olsa galibiyetle kapadık. Tabi oraya iyi bir sonuç almaya gidiyoruz. Güzel bir netice ile dönmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Muğlaspor?da yeni kurulmuş bir takım. Onlar da takımı baştan aşağıya değiştirmiş durumda. Geçen seneden çok az oyuncuları kaldı. Bizim yenebileceğimiz bir takım. Bizim hedeflerimiz var. Bu hedeflere giderken rakip seçmeden her maçı kazanmak adına çıkacağız. Oyun kalitemizi ortaya koyacağız. 3 puanla dönmeyi çok istiyoruz? ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan biraz sabır isteyen teknik direktör Hasan Şermet, ?Seyircimizden bir isteğim var. Bizim yeni bir takım olduğumuzu unutmasınlar. Bizim zamana ihtiyacımız var. Taraftarımızdan biraz sabır bekliyorum. İlk maçımızda olumsuz geri dönüşler aldık. Bu bizi çok üzdü. Taraftarın bizim en büyük itici gücümüz olmasını istiyoruz. Bize her zaman destek olsunlar. Maç daha bitmemişken takım her topu aldığında çıkan olumsuz sesler takımı kötü etkiliyor. Bizim takımımız çok iyi bir takım. Bu takım Karacabey?i çok iyi yerlere getirecek. Buna inansınlar? şeklinde konuştu.

Adliyespor maçından istedikleri 3 puanı aldıklarını söyleyen takım kaptanı Gökhan Çetinus, ?Geçen hafta zor bir maç çıkardık. Ama gülen taraf biz olduk. Muğlaspor maçına iyi hazırlandık. Genç, dinamik ve yeni bir takımız. Muğlaspor?dan da 3 puanı alarak geleceğimize inancımız tam. Taraftarımız desteğini bizden esirgemesin. Karacabey ve taraftar birlik olup takımı hedefe götürecektir? dedi.