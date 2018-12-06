(Görüntülü) Karabük'te FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK merkezli 7 ilde terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5\'i adliyeye sevk edildi. Dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4\'ü tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Karabük Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yöntemiyle aranan isimleri belirledi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Karabük, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu\'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen toplam 10 asker gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4\'ü tutuklanırken 1\'i adli kontrol getirilerek, serbest bırakılmıştı. Bugün de ifade işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.