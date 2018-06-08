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(Görüntülü) Karabük merkezli FETÖ operasyonunda 6 asker adliyede

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 muvazzaf askerden 6'sı daha adliyeye sevk edildi

08 Haziran 2018 18:56

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 muvazzaf askerden 6\'sı daha adliyeye sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü telefon hatlarından \'ardışık arama\' yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük, Artvin, İstanbul, Hatay, Edirne, Muş, Diyarbakır, Ankara, Tunceli ve Malatya\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan A.B., A.Y., F.D., G.Ö., F.A. ve İ.U. bugün adliyeye sevk edildi. Adliye binası önünde bekleyen bir kişi, adliyeye götürülen şüphelilerden birine el sallayıp, \"Allah var gam yok Fatih\" diye seslendi. Polis, bu kişiyi adliyeden uzaklaştırdı. Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan dün adliyeye sevk edilen 6 asker, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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