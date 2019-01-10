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(Görüntülü) Karabük merkezli FETÖ operasyonunda 4 kişi adliyede

Karabük merkezli 4 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü muvazzaf asker 4 kişi adliyeye sevk edildi

10 Ocak 2019 19:00

Karabük merkezli 4 ilde, FETÖ\'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3\'ü muvazzaf asker 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ\'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda, ankesörlü telefon hatlarından \'ardışık arama\' yöntemiyle aranan isimlere yönelik operasyon yaptı. Karabük, Kocaeli, Kütahya ve Muğla\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla E.B.(22), F.D.(25), F.A.(25) ve Ö.K.(25) gözaltına alındı. 3\'ü muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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