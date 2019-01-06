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(Görüntülü) Kar, Antalya- Konya karayolunda ulaşımı aksatıyor

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde devam eden kar yağışı Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor

06 Ocak 2019 15:25

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde devam eden kar yağışı Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor. Antalya\'nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgede kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, Antalya- Konya karayolunda görüş mesafesi de düştü. Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle aralıksız yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin zincirsiz araçların geçişine izin vermediği bölgede kar yağışının sürdüğü belirtildi.

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