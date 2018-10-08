(Görüntülü) Kapıları plastik aparatla açıp evlere giren 2 kadın hırsız yakalandı

Kapıları plastik aparatla açıp evlere giren 2 kadın hırsız yakalandı DÜZCE, (DHA) ? DÜZCE\'de, evlerin kapılarını plastik aparatla açıp hırsızlık yapan 2 kadın polisin operasyonu ile yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karaca Mahallesi\'nde bir apartmanda şüpheli şahısların bulunduğu ihbarını aldı. Yapılan baskında Burçin K. ve Sedef V. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında kapıların açılmasında kullanılan plastik aparat gözaltına alınan kadının ayakkabısında bulundu. 2 kişinin kapı kilidinin içeri girmesini sağlayan plastik aparatla kapıları açarak evlere girdiği belirlendi. Daha önce hırsızlık suçundan haklarında işlem yapılan Burçin K. ve Sedef V. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burçin K. ve Sedef V. tutuklanarak cezaevine gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Polis kamerası Şahısların adliyeye çıkarılırken görüntüleri HABER-KAMERA Tezcan SOLMAZDÜZCE, (DHA)