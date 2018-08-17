(Görüntülü) Kanarya Sevenler Derneği, kamuoyundaki algıdan dertli

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de faaliyet gösteren Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği yönetimi, kamuoyunda kendilerine yönelik algıdan rahatsız olduklarını söyledi. Dernek Başkanı Hamdi Ünlüleblebici, siyasiler ve diğer bazı çevreler tarafından, ‘Biz Kanarya Sevenler Derneği miyiz?\' şeklinde ifadeler kullanılarak, aşağılandıklarını ve küçümsendiklerini öne sürdü.



​Kayseri’de 2 yıl önce kurulan, işçisinden emeklisine, esnafından memuruna 240 üyesi bulunan Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği yöneticileri, kamuoyunda ‘Biz Kanarya Sevenler Derneği miyiz?\' şeklinde ifadeler kullanılarak, aşağılandıklarını ve küçümsendiklerini öne sürdü. Hobi olarak kanarya yetiştiren dernek yetkilileri, derneklerinin kamuoyunda \'Kumar oynatılan yer\' olarak algılandığını söyledi.



Bu algıyı yok etmek için etkinlikler yapacaklarını ifade eden Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı Hamdi Ünlüleblebici (50), 9 Eylül’de Kayseri’de bu alanda bir fuar ve yarışma düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi. Ünlüleblebici, \"Sezon açılışımızı yapmak istiyoruz. Şimdi tüy ve üretim mevsimindeyiz. Bu mevsim biter ve yarışmaya gidecek kuşlar belirlenir. Bu alanda Kayseri olarak başarılıyız. Türkiye ve dünya şampiyonluklarımız var. Biz Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu’na bağlıyız. Bu federasyonun ülkenin farklı illerinden 76 üyesi var. 7 ilde Türkiye şampiyonaları düzenleniyor. Biz de bu şampiyonaların birinin Kayseri’de yapılmasını istiyoruz. Bu konuda 4 bin metrekare yer isteniyor. Kayseri’de bu sadece Dünya Ticaret Merkezi’nde mevcut, ama bizim de orayı kiralayacak maddi gücümüz yok. Çünkü biz gönüllülerle bu işi sürdürüyoruz. Bu nedenle valimizden, belediye başkanlarımızdan yardım bekliyoruz. Bu yarışma Kayseri’de yapılırsa, kentimiz kazanır. Çünkü 15-20 bin insan Kayseri’ye gelir ve esnaf kazanır, turizm kazanır” dedi.



‘ASLA KUMAR OYNATMIYORUZ\'



Amaçlarının kanarya sevenleri bir arada tutup, birlik beraberlik içerisinde hayvan sevgisini kamuoyuna aşılamak olduğunu dile getiren Ünlüleblebici, dernekleri ile ilgili kamuoyu algısından da rahatsız olduklarını söyledi. Ünlüleblebici, şöyle konuştu:



\"Biz bu işe yıllardır gönül veren insanlarız. 30 yıldır bu işi hobi olarak yapıyorum. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Ancak kamuoyunda ne yazık ki yanlış bir algı var. Türkiye çapından geçen yıl şampiyonluklar da çıkardık. Kanaryacılar olarak rahatsızız. Misal verirken bazı çevreler, partiler, siyasiler, büyük işletmeler olsun, ‘Biz Kanarya Sevenler Derneği miyiz?’ gibi küçümseyerek, ifade ediyorlar. Yani bizim profesyonel olduğumuzu, dünya çapında kuş yetiştirdiğimizi, bu işi profesyonel yaptığımızı bilmelerini istiyoruz. Bunun yanında \'kanarya derneklerinde kumar oynatılıyor\' gibi bir yanlış algı da var. Biz bu algıyı yok etmek istiyoruz. Bunu tüzüğümüze de işlettik. Bu dernek var olduğu sürece, kim gelirse gelsin, tüzüğümüze de işlettik, kumar oynatamaz. Bu dernek kapanana kadar hiç kimse tüzüğü değiştiremez. Lokal, çay ocağı gibi yer yapamaz, işletemez.\"