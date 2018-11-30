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(Görüntülü) Kamyonetteki 17 kilo eroini 'Rexo' buldu

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN'da polisin durdurduğu kamyonette dedektör köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, kasa altına gizlenmiş 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

30 Kasım 2018 14:43

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN\'da polisin durdurduğu kamyonette dedektör köpek \'Rexo\' ile yapılan aramada, kasa altına gizlenmiş 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale - Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenerek kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği \'Rexo\' ile yapılan detaylı aramada, kamyonetin kasa altındaki gizli bölmede 34 paket halinde 17 kilo 515 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilin eroinle ilgili E.K. ve Ş.K. gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 

 

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