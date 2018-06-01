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(Görüntülü) Kamyonetindeki yangını söndürmek için yaptıkları büyük tepki çekti

ANKARA (DHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde hurda yüklü bir kamyonetin kasasında çıkan yangını söndürmek için sürücünün aracı hareket ettirmesi ve sonrasında yaşanan büyük panik amatör kameralarca kaydedildi

01 Haziran 2018 15:56

ANKARA (DHA) - Ankara\'nın Sincan ilçesinde hurda yüklü bir kamyonetin kasasında çıkan yangını söndürmek için sürücünün aracı hareket ettirmesi ve sonrasında yaşanan büyük panik amatör kameralarca kaydedildi. Dün akşam akşam saatlerinde yaşanan olayda sürücü, kasada yanan hurdaların kasadan dışarı düşmesi için ileri geri manevralar yaptı. Alevli şekilde yanan kamyonette hayatını da tehlikeye atan sürücü, çevreden vatandaşların da büyük tepkisini çekti. İkazlara aldırmayan sürücü, bir müddet yine ileri ve geri manevralar yaptı ancak yangın sönmedi. Aracı itfaiye ekipleri söndürebildi. Yaşanan o dehşet anları ise amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

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