(Görüntülü) Kamyonet takla attı: 4 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin takla atarak karşı yola geçtiği kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında D-400 karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. Alanya\'dan Gazipaşa istikametine giden Mustafa Arslan\'ın (25) kullandığı 07 E 6616 plakalı inşaat malzemesi taşıyan kamyonet sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak refüjdeki korkulukları yıkan kamyonet karşı yola geçerek, yan yattı. Kazada sürücü Mustafa Arslan ile aynı araçtaki Hasan Arslan (62), Ali Arslan (46) ve Emre Gökmen (18) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.