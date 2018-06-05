(Görüntülü) Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, tartışılan bir 3600 ek gösterge meselesi olduğunu söyleyerek, \"Özelikle hükümet yetkililerine söylüyorum. Gelin daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım\" dedi.



Türkiye Kamu-Sen\'e bağlı Türk Eğitim Sen Tokat Şubesi tarafından özel bir restoranda iftar programı düzenledi. Etkinliğe Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Kamu Sen\'e bağlı sendikaların Genel Başkanları, Milliyetçi Harekat Partisi Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan ve sendika üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Türk Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Akkaya\'nın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 24 Haziran seçimleri için seçim beyannamelerinin açıklandığını ve memurlara da yer verildiğini söyledi. Tartışan bir 3600 ek gösterge meselesi olduğunu söyleyen Kahveci, \"Buradan söylüyorum bu zor bir şey değil. Özelikle hükümet yetkililerine söylüyorum. Gelin daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım. Ek gösterge alamayan arkadaşlarımıza da ek gösterge verelim. Ek gösterge alanlara da 800\'er puan ilave ederek, seçimlerden önce, hatta mümkünse bayramdan önce kamu çalışanlara müjde verelim. Bu ek gösterge meselesini tarihi raflara kaldıralım. Bu çok kolay, çünkü hükümet bu ülkede kış lastiği kullanılması için bir Kanun Hükmünde Kararname yetkisini kullandı. Rahatlıkla 2 milyon 600 kamu görevlisi içinde ek göstergeyi düzeltmek için bir KHK çıkarabilir. Biz takipçisi olacağız\" dedi.