(Görüntülü) Kalker ocağı ÇED toplantısında gerginlik

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, Çaygökpınar köylüleri, bölgeye kurulması planlanan kalker ocağının Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı için gelen yetkilileri, firma personeli sanıp tepki gösterdi. Yetkililer, uzun uğraşlar sonucu devlet görevlisi olduklarına köylüleri inandırdı.



Kent merkezine bağlı Çaygökpınar köyü yakınında bulunan ve ormanlarla çevrili 47 hektarlık alana kalker ocağı açmak için bir firma tarafından ruhsat alındı. Daha sonra ÇED raporu için çalışmalar başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Özel İdare, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkilileri, ÇED sürecine katılım toplantısı kapsamında köylülerle köy okulunun bahçesinde bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, köyde yaşayanların görüş ve düşüncülerini tutanak altına almak için geldiklerini, bunun da bakanlık nezdinde değerlendirileceğini belirtti. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, ocağın yapılacağı alanın yaban hayatın en önemli bölgelerinden biri olduğunu, ocağın yapılmasıyla birlikte köyün sel sularına maruz kalacağını, su kaynaklarıyla hayvanlarını otlatacakları mera alanlarının yok olacağını belirterek, kalker ocağı açılmasına karşı çıktı.



FİRMA PERSONELİ SANDILAR



Köylüler; bakanlık ve il müdürlüklerinin yetkililerini kalker ocağı yapmayı planlayan firmanın personeli sanarak tepki gösterdi. ÇED toplantısı için gelen yetkililer, uzun süre köylülere yüklenici firmadan gelmediklerini ispat etmeye çalıştı. Yetkililer, uzun uğraşlar sonucu devlet görevlisi olduklarına köylüleri inandırdı.



TUTANAK TUTULDU



Çevre Şehircilik Bakanlığı\'nda maden mühendisi olarak görev yapan Emel Çetin, köylülere hitaben yaptığı konuşmada, ruhsat verilmesinin tek başına önemli olmadığını, kalker ocağının açılması için devletin diğer organlarının da onay vermesi gerektiğini anlatarak, şöyle dedi:



\"Maden Kanunu\'na göre bir ayrım yapılmıyor. Ruhsatı veriyor ama Maden Kanunu\'nun 7\'nci maddesi var. Yatırımcı proje sahibi izinlerini almak zorunda. ÇED izni için bize gelir. Biz de mevzuata göre başvurudan sonra süreci başlatırız ve halkın katılım toplantısı için buraya geliriz. Amacımız sizleri burada olacak proje için bilgilendirmek, sizin önerilerinizi ve fikirlerini yazmak. İstemiyorsanız onları da yazacağız. Yapıcı olmak lazım. Neden istemediğiniz çok önemli. Çünkü ÇED sürecinin devamı ona göre yönlendirilecek.\"



Köylüler, kalker ocağı yapılmasına karşı çıktıklarını ifade eden tutanak tutup imzaladıktan sonra toplantı sona erdi.



