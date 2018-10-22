(Görüntülü) Kaldırımda yürürken ciple çarpıp kaçtılar

Zafer KUMRUERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un merkez Palandöken ilçesinde, kaldırımda yürüyen Selim Özçelik\'e, cip çarpıp uzaklaştı. Ayakları kırılan ve hastanede tedaviye alınan Özçelik, kendisine aralarında husumet bulunan kişilerin çarptığını söyledi. Araç ise yaklaşık 1 kilometre uzakta terk edilmiş halde bulundu. Olay, 20 Ekim Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi Ulaş Caddesi\'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Selim Özçelik\'e hızla gelen bir cip çarptı. Araç ardından hemen yan taraftaki mağazanın camlarını çarpıp kırdı. Cip uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yerde acı içinde kıvranan Özçelik\'e ilk müdahaleyi yaptı, 112 Acil ve polise de haber verildi. Ayakları kırılan Selim Özçelik, gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polisin yaptığı araştırma sonucu, Özçelik\'e çarpan 49 plakalı araç, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta lastikleri patlak ve terk edilmiş halde bulundu. Polise ifade veren Selim Özçelik, kendisine aralarında husumet bulunan kişilerin çarptığını söyledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Cep telefonu ile çekilen görüntü -Selim Özçelik\'in yerde bağırması -Vatandaşların Selim Özçelik ile konuşması -112 Acil Ekiplerinin olay yerine gelmesi -Ambulansa bindirilmesi -Terkedilmiş otomobil -Mobilya mağazasından detay -Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesi tabelası Haber-Kamera Zafer KUMRU ERZURUM,(DHA)