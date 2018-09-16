(Görüntülü) Kahve makinesi ve mikseri böyle çaldılar

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BASAKŞEHİR\'de yabancı uyruklu 2 kişinin bir iş yerinden kahve makinesi ve mikseri çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, 12 Eylül günü Başak Mahallesi\'nde bulunan bir işyerinden 15 bin TL değerinde kahve makinesi, mikser ve kasada bulunan paraların çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettikleri yabancı uyruklu



R.A. (26) ve B.B.\'yi (27) Küçükçekmece\'de yakaladı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen R.A. ve B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.