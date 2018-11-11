(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta damat dehşeti: 3 ölü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta Ramazan Akpınar (27), boşanmak isteyen eşi Sibel Akpınar (24) ile kayınpederi Ali Çiftçi (58) ve kayınvalidesi Pakize Çiftçi\'yi (56) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.



Olay, sabah erken saatlerde Oruç Reis Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanmaya karar veren Sibel Akpınar, pazartesi günü 1, 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını da yanına alıp, babası Ali Çiftçi\'nin evine gitti. İnşaat boyacısı Ramazan Akpınar, bu sabah yanına aldığı av tüfeğiyle kayınpederinin evini bastı. Akpınar, eşi Sibel ile kayınpederi Ali Çiftçi ve kayınvalidesi Pakize Çiftçi\'ye peş peşe ateş etti. Çiftçi çifti ile Sibel Akpınar, kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerine uyanan çocukları büyük panik yaşadı.



Olayın ardından polisi arayan Ramazan Akpınar, eşi ile kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğünü belirterek, \"Gelin beni alın\" dedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Sibel Akpınar ile Ali ve Pakize Çiftçi çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Ramazan Akpınar, suç aleti silahla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Akpınar\'ın ilk ifadesinde, eşinin çocuklarını kendisine göstermediği için cinayetleri işlediğini söylediği belirtildi.



Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.