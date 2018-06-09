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(Görüntülü) Kadıköy'de kasa hırsızlığı kamerada

*Ev sahibinin seyahatte olmasını fırsat bilen hırsızlar içerisinde 40 bin lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı çaldı Haber: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA Kadıköy'de ev sahibinin seyahatte olmasını fırsat bilen hırsızlar, yangın merdivenini k

09 Haziran 2018 19:18

*Ev sahibinin seyahatte olmasını fırsat bilen hırsızlar içerisinde 40 bin lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı çaldı Haber: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA Kadıköy\'de ev sahibinin seyahatte olmasını fırsat bilen hırsızlar, yangın merdivenini kullanarak eve girdi. İçerisinde 40 bin lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı çalan hırsızların o anları güvenlik kemaralarıyla kaydedildi. Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi\'nde 22:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yüzleri maskeli, silahlı 3 kişi, lüks bir otomobille bir binanın önüne geldi. Ev sahibinin seyahatte olduğunu öğrenen hırsızlar yangın merdiveninden çıkarak kapıyı zorlayıp eve girdi. İçerisinde 40 bin lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı çalan hırsızlar, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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