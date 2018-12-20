(Görüntülü) Jandarmadan sahte alkol operasyonu

Bülent TATOĞULLARI- ANTALYA,(DHA) Antalya\'da, jandarma ekiplerince yapılan baskında 447 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, \'Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması\' kapsamında il genelinde 347 personelin katılımıyla 360 adreste arama yaptı. Operasyon kapsamında ekipler, Alanya\'nın İncekum Mahallesi\'nde A.B.\'ye ait bir evde sahte içki imal edildiği istihbaratını aldı. Savcılık izniyle adrese baskın düzenleyen ekipler, evin, imalathaneye çevrildiğini tespit etti. Baskında 447 litre sahte alkol ele geçirilirken, alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.