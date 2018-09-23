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(Görüntülü) İzmit'te 'süslü kadınlar' pedal çevirdi

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılan kadınlar, kent merkezinde, süsledikleri bisikletlerinin pedallarını çevirdi

23 Eylül 2018 21:48

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te düzenlenen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'na katılan kadınlar, kent merkezinde, süsledikleri bisikletlerinin pedallarını çevirdi. 

\'Avrupa Hareketlilik Haftası\' içerisinde yer alan \'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü\' kapsamında düzenlenen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\', İzmit\'te ilgi gördü. Anıtpark\'ta başlayan tur için toplanan kadınlar, şık kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleriyle dikkat çekerken, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Yaklaşık 100 kadının katıldığı \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\', Yahya Kaptan Mahallesi\'nde sona erdi. Tur hakkında konuşan Müjgan Sevgier, \"Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Dünya Otomobilsiz Kentler Günü nedeniyle Türkiye’de 63 şehir ve Avrupa\'nın birçok noktasında aynı anda bisiklet turuna çıkıyoruz, \'Arabadan in bisiklete bin\' diyoruz\" dedi. 

 

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