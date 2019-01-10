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(Görüntülü) İzmit'te rüzgar binanın çatısını uçurdu

İzmit'te etkili olan rüzgar nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçarak yan tarafta bulunan binanın üzerine düştü

10 Ocak 2019 19:12

İzmit\'te etkili olan rüzgar nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçarak yan tarafta bulunan binanın üzerine düştü.
Olay sabah saatlerinde Cedit Mahallesi Tepeli Sokak üzerinde meydana geldi. Şiddetli esen rüzgar, kimsenin oturmadığı 3 katlı bir binanın çatısının uçmasına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle havalanan çatı, büyük bir gürültüyle yan tarafta bulunan bir binanın üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerin olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. İki binanın çatısında hasar meydana gelirken, enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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