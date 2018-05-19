(Görüntülü) İzmir'de savaş gemileri ziyarete açıldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nın 8 savaş gemisi, halkın ziyaretine açıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan, aralarında MİLGEM projesi kapsamında üretilen yerli gemiler olan TCG Heybeliada ve TCG Büyükada\'nın da yer aldığı 8 savaş gemisi, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, halkın ziyaretine açıldı. İzmir Alsancak Limanı\'ndan yolcu vapuruyla ücretsiz olarak alınan vatandaşlar, körfezde demirli savaş gemilerine götürüldü. Gezi boyunca, vatandaşlar harp gemileri hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Askeri personel sorulan soruları yanıtlarken, seyrüsefer cihazları hakkında da bilgiler verdi. Küçük yaştaki çocuklar etkinliğe büyük ilgi gösterirken, birçok çocuk ziyaret sona erdiğinde, kendilerini limana götürecek olan vapura binmek istemedi. Ziyaretçi çocuklardan Seyit Mehmet Ünlü, TCG Heybeliada\'dan çok etkilendiği için ileride Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görev yapmak istediğini belirterek, \"Herkesin gelip ziyaret etmesi, bu etkinliği kaçırmaması gerekiyor. Çoğu zaman filmlerde görebildiğimiz savaş gemisine girdik ve her bölümünü gezdik\" dedi.