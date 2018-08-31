T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) İzmir Otogarı'nda yangın

Davut CAN - İZMİR, (DHA) İZMİR, (DHA) İZMİR Otogarı'nda reklam panolarının olduğu bölümde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

31 Ağustos 2018 20:44

Davut CAN - İZMİR, (DHA) İZMİR, (DHA) İZMİR Otogarı\'nda reklam panolarının olduğu bölümde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bugün saat 08.00 sıralarında, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Otogarın giriş kısmındaki reklam panolarından yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Çevrede paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANDHAOtogarıBugünOtobüs TerminaliOtogarın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24