(Görüntülü) İstanbul'un atlı polisleri göreve böyle hazırlanıyor

* Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'ne bağlı atlı polis amirliği İstanbul\'da yaklaşık 1 ay önce kuruldu. * Atlı polisler önemli maçlarda ve eylemlerde en ön safta görev yapması amaçlanıyor. * Atlı birliklerin Büyükçekmece\'de bulunan bir binicilik okulundaki eğitimlerinin bir günü DHA tarafından görüntülendi. * İstanbul Atlı Polis Grup Amiri Komiser Yardımcısı Taner Ural, \'Polisin gülen yüzü\' olduklarını, görenlerin fotoğraf çektirip atları sevdiğini söyledi. Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Anıl UÇAN, İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği yaklaşık 1 ay önce kuruldu. 5\'i kadın toplam 20 polisten oluşan birlik kapılarını Demirören Haber Ajansı (DHA)\'na açtı. GÜNE FİZİKİ MUAYENE İLE BAŞLIYORLAR İstanbul Atlı Birlikler\'de şu an 3 Alman, 1 Belçika atı olmak üzere toplam 4 at görev yapıyor. Atlı birliklerin eğitimleri Büyükçekmece\'de bulunan bir binicilik okulunda devam ediyor. Karamel, Prenses, Nezih ve Hashan \'tavla\'da bulunan kendi \'box\'larında kalıyor. Atlı polisler güne ilk başta box\'ta bulunan atların gözle fiziki muayenelerini yaptıktan sonra atların tımarlarını yaparak başlıyor. Atların tımarlama işlemi sonrasında ekipler hava durumuna göre açık veya kapalı manejlere atları götürerek eğitim için ısınma turlarına başlıyor. İŞTE ALDIKLARI O EĞİTİMLER? Atlı polisler, günde iki defa çeşitli eğitimler alıyor. Bu eğitimler ise; engel, flama ve bayraklar, sis bombası, ateş yakma, çeşitli sesler çıkartarak atların davranışlarını öğrenmek ve olası durumlarda atın dışarıda bu durumlardan biriyle karşılaştığında soğukkanlı davranması amaçlanıyor. İLK MAÇ GÖREVLERİNE ÇIKTILAR Atlı polisler İstanbul\'da ilk olarak 23 Kasım Galatasaray - Atiker Konya Spor maçında görev aldı. Daha önce de 13 Kasım\'da Sultanahmet Meydanı\'nda basın mensuplarına tanıtılmıştı. GÖNÜLLÜK ESAS, ASIL TERCİH HAYVAN SEVGİSİ Çevik Kuvvet ekiplerinin, atlı polis olması için gereken en büyük kriter hayvan sevgisinin olması. Atlar, her gün sabah ve akşamüstü olmak üzere günde toplam 2 antrenman yapıyor. Atlı polisler, çevik kuvvet bünyesinde 28 yaşını aşmamış polisler arasından, kilo-boy oranı dikkate alınarak seçiliyor. Bu polisler, aldıkları 4 aylık eğitim sonrasında atlı polis olarak göreve başlıyor. ATLARLA TOPLUMSAL OLAY PROVASI YAPIYORUZ İstanbul Atlı Polis Grup Amiri Komiser Yardımcısı Taner Ural, ?Şu an için 4 atla İstanbul\'da görevimizin başındayız. Atlarımızla birlikte bütün toplumsal olayların provalarını yapıyoruz. Toplumsal olaylarda Çevik Kuvvet olarak daha önceki tüm tecrübelerimizi bu yönde de burada atlara aktarmaya çalışıyoruz. Atlarımız bu provalar sayesinde daha sakin ve soğukkanlı davranması için düzenli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atlı birlik sayesinde vatandaşların ilgisini çekmeyi başardık. Vatandaşlar için atlı birlik; polisin gülen yüzü oldu\" dedi.