(Görüntülü) İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ (TAKSİM)

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL (DHA)



İstanbul genelinde \'Yeditepe Huzur\' denetimi düzenlendi. Denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar durdurularak, arandı.



İstanbul\'da 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla \'Yeditepe Huzur\' denetimi gerçekleştirildi.



20\'ncisi yapılan denetimler kapsamında, Taksim Meydanı ve Kadıköy\'de de arama noktaları kuruldu. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişileri durdurarak, GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu ve üst araması yaptı. Uygulama noktasından geçen şüpheli araçlar da durdurularak didik didik arandı. Çalışmalara uzman narkotik köpeği \'Alex\' de katıldı. Bir polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.



