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(Görüntülü) İstanbul'da silah imalathanesine polis baskını: 13 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin Anadolu yakasında bir silah imalathanesi kurulduğunu belirleyerek yaptığı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

16 Ekim 2018 16:22

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin Anadolu yakasında bir silah imalathanesi kurulduğunu belirleyerek yaptığı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri sabah saatlerinde Anadolu yakasında çeşitli ilçelerde belirli adreslere operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş adreslerinde yapılan aramalarda 2\'si kuru sıkı toplam 9 tabanca, 4 şarjör, 24 tabanca kabzası, 220 tane değişik çaplarda mermi ile farklı markalara ait silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan makineler ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Organize polislerinin imalathaneye yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerin imalathanede yaptığı aramalar sırasında bulduğu silah kalıpları görüntülere yansıdı.

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