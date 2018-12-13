(Görüntülü) İSTANBUL'DA DÜN KAR BUGÜN GÜNEŞ

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İstanbul DHA İstanbul'da günlerdir etkili olan olumsuz hava koşulları yerini güneşe bıraktı

13 Aralık 2018 15:56

İstanbul DHA

İstanbul\'da günlerdir etkili olan olumsuz hava koşulları yerini güneşe bıraktı.

İstanbul\'da son günlerde  etkili olan kötü hava koşulları bugün yerini güneşe bıraktı. Kar yağışı sonrası hava sıcaklığı 9 derece oldu. Bulutsuz gökyüzü ve güneş etkili olurken hava sıcaklığının gün boyu aynı seviyede devam etmesi bekleniyor. Yarın Marmara, Ege ve Akdeniz\'de yağmur beklenirken İç ve Doğu Anadolu\'da ise kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu ise cumartesi Marmara bölgesi haricinde güneşli hava beklenirken Pazar günü ise Ege ve Akdeniz\'de yağmurun etkili olması bekleniyor.

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