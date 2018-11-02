T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) İstanbul'da "Kurt kapanı-27" denetimi

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 5 bin polis, kentin belirli yerlerinde "Kurt Kapanı-27" denetimi yaptı

02 Kasım 2018 20:14

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 5 bin polis, kentin belirli yerlerinde \"Kurt Kapanı-27\" denetimi yaptı. Eminönü iskelesi önünde yapılan denetimlerde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.Aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde çalışmalarda bulunuldu. Ekipler el çantası, valiz ve araçlar üzerinde inceleme yaptı. Aramalarda polis köpeği yer alırken, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SOLAK Melih OKUMUŞDHAEmniyet MüdürlüğüneKapanı27"EminönüGenel Bilgi Tarama GBTArananEkiplerAramalarda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24