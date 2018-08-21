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(Görüntülü) İstanbul'da 1226 acemi kasap acile koştu

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününe acemi kasaplar hastanelere akın etti

21 Ağustos 2018 20:00

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da bu yıl da Kurban Bayramı\'nın ilk gününe acemi kasaplar hastanelere akın etti. İl Sağlık Müdürlüğü\'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 1226 kişi hastaneye gitti.

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