(Görüntülü) İstanbul'da 1226 acemi kasap acile koştu

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da bu yıl da Kurban Bayramı\'nın ilk gününe acemi kasaplar hastanelere akın etti. İl Sağlık Müdürlüğü\'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 1226 kişi hastaneye gitti.