(Görüntülü) İstanbul'da 1226 acemi kasap acile koştu
Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününe acemi kasaplar hastanelere akın etti
21 Ağustos 2018 20:00
Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da bu yıl da Kurban Bayramı\'nın ilk gününe acemi kasaplar hastanelere akın etti. İl Sağlık Müdürlüğü\'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 1226 kişi hastaneye gitti.
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