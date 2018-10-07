(Görüntülü) İSTANBUL HASTANEDEKİ DOKTOR CİNAYETİNİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ 

- SALDIRGAN CİNAYETİ 40 SANİYE İÇİNDE İŞLEMİŞ

İstanbul DHA



Bahçelievler\'de bulunan özel bir hastanede doktor Fikret Hacıosman\'ın öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde doktor Hacıosman, odaya girdikten hemen sonra saldırgan odaya giriyor. Kısa bir süre sonra hastanede panik yaşanıyor.



Bahçelievler\'de özel bir hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, geçtiğimiz salı günü 18 yaşındaki hastası Serhat T. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tıp dünyasını yasa boğan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı



Görüntülerde saat 12.24\'i gösterdiğinde saldırgan Serhat T. koridorda görünüyor. Saldırgan koridorda beklerken kısa süre sonra Dr. Fikret Hacıosman odasına doğru geliyor. Hacıosman, asistanı ve saldırgan saat 12.25 odaya giriyor. 40 saniye sonra saldırgan elinde silahla hızla kaçıyor. O anda koridordakiler büyük panik yaşıyor