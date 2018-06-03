T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) İslahiye'de 2 dönüm buğday ekili tarla yandı

Kadir ÇELİK GAZİANTEP(DHA) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, buğday ekili tarlada çıkan yangında 2 dönüm ekili alan yandı

03 Haziran 2018 17:32

Kadir ÇELİK GAZİANTEP(DHA) Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde, buğday ekili tarlada çıkan yangında 2 dönüm ekili alan yandı. Yangın, ilçe merkezine 5 kilometre mesafedekiTürkbahçe Mahallesi\'nde meydana geldi. Şahin Sevim\'e ait 2 dönüm buğday ekili alanda, iddiaya göre elektrik tellerinin neden olduğu sanılan yangın başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına önce tarla sahiplerinin yakınları ellerine geçirdikleri yangın söndürme tüpü ve çalılarla müdahale etti. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, çiftçilerin traktörle müdahalesiyle yangın dehada büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 dönüm ekili alan yandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGAZİANTEPDHA GaziantepYangınMahallesiSevimYangına
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24