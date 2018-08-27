T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) İskenderun'da kız kaçırma kavgası: 3 ölü, 4 yaralı (2)

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden bir araya gelen taraflar rasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

27 Ağustos 2018 12:56

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden bir araya gelen taraflar rasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi\'nde İsmet Yılmazer\'e ait evde, kız kaçırma meselesi yüzünden taraflar, konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmet Yılmazer olay yerinde yaşamını yitirdi, oğlu gönüllü köy korucusu Ali Yılmazer, akrabaları Mehmet Yılmazer, Mustafa Yılmazer, Hüseyin Yılmazer ve Hasan Güllü ile İsa Ocak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak tedaviye alınan yaralılardan Ali Yılmazer ve İsa Ocak da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis ekipleri, ilçede güvenlik önlemi aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞİSKENDERUN Hatay DHA HATAYAşkarbeyli MahallesiYılmazerTaraflarKavgadaAli YılmazerMehmet Yılmazer Mustafa Yılmazer Hüseyin YılmazerHasan GüllüOcakYaralılarDevlet HastanesiAncakDiğer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24