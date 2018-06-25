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(Görüntülü) İskeleden düşen demir otomobile ok gibi saplandı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de inşaat iskelesinden kopan demir park halindeki otomobilin torpidosuna ok gibi saplandı

25 Haziran 2018 18:29

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ\'de inşaat iskelesinden kopan demir park halindeki otomobilin torpidosuna ok gibi saplandı. Olay Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi\'nde yaşandı. Bir binanın dış cephe tadilatı için kurulan demir iskele tadilat bitiminde işçiler tarafından sökülmeye başlandı. Bu sırada kopan bir demir yan binanın bahçesinde park halinde bulunan lüks bir otomobilin üstüne düştü. Otomobilin ön camından giren demir, torpidoya saplandı. Olay sırasında otomobilde kimsenin bulunmazken işçilerin güvenlik önlemi almadan çalıştığı görüldü.

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