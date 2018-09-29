(Görüntülü) İş yerinden hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, 2 işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalandı.



Geçen hafta Sağlık Ocağı Caddesi\'nde kozmetik ve şarküteri satışı yapılan 2 işyerinde hırsızlık olayı yaşandı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kamerası kayıtları incelendi. İncelemede işyerlerinin camını kırarak içeri giren şüpheliler, 250 lira para ile 50 malzeme çalarak kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Y.K. ve K.B. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.