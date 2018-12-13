(Görüntülü) İş makinesi ile banka soydular

Avustralya (DHA) ? Avustralya?da 2 hırsız, iş makinesi ile bir bankanın duvarını kırdıktan sonra bankamatikteki paraları çaldı.

Victoria eyaletinde gerçekleşen soygun güvenlik kameralarınca kaydedildi. Banka önüne iş makinesi ve beyaz bir pickup ile gelen soyguncular, iş makinesi ile önce bankanın duvarını kırdı. İş makinasının sürücüsü ardından bankanın ATM?sini dışarıya çıkarmaya çalışırken, ön kısmını dağıttı. Bu sırada pickup sürücüsü ise araçtan inerek, yere düşen paraları bir poşet içinde aracın arkasına koydu. Paraları toplayan soyguncular ardından beyaz araç ile kaçtı.

Bölge polisi ise hırsızların paralı çaldığını; hem banka binasında, hem de ATM?lerde büyük hasara yol açtığını belirtti.