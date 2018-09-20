(Görüntülü) İş dünyası "orta vadeli program" lansmanını değerlendirdi

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi\'nde yaptığı Orta Vadeli Program (OVP) lansmanının ardından iş dünyası temsilcileri programa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. \"DETAYLI BİR ÇALIŞMA OLDUĞU ORTAYA ÇOK NET KONULDU\" Program sonrasında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın açıkladığı Orta Vadeli Program\'ın Türkiye için çok etkili sonuçlar oluşturacağını düşündüğünü söyledi. Ermut, \"İnşallah piyasada olumlu etkilerini görmeye başlayacağız. Ayakları yere basan aynı zamanda Türkiye\'nin gerçekleri iyi ele alınmış, iyi çalışılmış detaylı bir çalışma olduğu sayın bakanımız tarafından ortaya çok net konuldu. Önümüzdeki senenin ve daha sonraki senenin reel beklentileri ve aynı zamanda ülkemizin potansiyeli, yapabilecekleri göz önüne alınarak bir program inşallah ortaya konulmuş olacak. Bütün bu önemli alanlarda; enflasyonda, cari açıkta, işsizlik oranlarında,büyüme oranlarında optimum bir seviyeyi inşallah 2019\'dan sonra 2020 ile birlikte görmeye başlayacağız\" şeklinde konuştu. \"ÖNÜMÜZDEKİ HEDEFLERE DAHA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GİDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ\" Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, program sonrasında bankacılık sektörüyle ilgili alınan tedbirlerle ilgili konuştu. Akben, programın çok çalışılmış olduğunu belirterek, \" Enflasyon hedeflemesi, mali disiplin ve bankacılık sektörü açısından da bakıldığında inşallah bu programın uygulanmasıyla önümüzdeki hedeflere daha sağlıklı bir şekilde gideceğimizi düşünüyoruz\" dedi. Akben, bir gazetecinin \"Yapılandırmayla ilgili hangi esaslar alınacak? \" sorusuna, \"Biliyorsunuz Yeniden Yapılandırma Tebliği\'ni yayımlamıştık. Bankalarımızla da son şeklini verdiğimiz Çerçeve Anlaşması da tamamlandı.Bankalarımızın yüzde 90\'ı tarafından imzalandı. Geri kalanı da tamamlanacak. Anlaşma şartlarında yapılandırma müracaatında bulunan şirketler, bankalarımıza müraacat ile bankalarımızla birlikte imzalayarak, yapılandırmadan istifade etmek isteyenler şartlar çerçevesinde istifade edecekler\" dedi. Mehmet Ali Akben, Kalkınma Bankası\'nın yeniden hayata gireceğine ilişkin açıklama için, \" Emlak Bankası\'na dair biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda yeniden faaliyete geçmesi hususunda kanun çıkmıştı. Bu çerçevede Emlak Bankası programda da belirtildiği gibi, emlak konusunda biraz daha etkin ve daha yetkin bir görev üstlenecek. Kalkınma Bankası zaten var olan bir bankamız. Türkiye\'de kalkınma ve yatırım bankacılığı alanında biraz daha alacağımız mesafe var. Oranın da yeniden yapılandırılmasıyla birlikte o alandaki boşluk da doldurulacak\" dedi. BDDK Başkanı Akben, \"Emlak Bankası aynı zamanda Katılım Bankası mı olacak?\" sorusuna da, \"Onu modelleme tam yapıldıktan sonra oraya koyacağız\" şeklinde yanıt verdi. \"BÜYÜME VE ENFLASYON RAKAMLARINDA OLABİLDİĞİNCE GERÇEKÇİ DAVRANILMIŞ\" Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, \"Son dönemlerde sürekli istişare halindeydik ama bu hafta içerisinde iş örgütleri olarak kendisiyle toplantılarımızı yaptık. Orada net bir şekilde beklentilerimizi ve taleplerimizi ifade etmiştik. Bugünkü açıklamadan gördüğümüz şu ki; ayakları yere basan, altı doldurulmuş, hayalci olmayan bir programla karşı karşıyayız. Büyüme ve enflasyon rakamlarında da olabildiğince gerçekçi davranılmış. Bu yönüyle hoşumuza gidip gitmemesi değil, uygulanabilir olması bizim açımızdan önemliydi. Bakanlığın ortaya koyduğu tabloya biz de özel sektörle elimizden geldiği kadar destek vererek bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı. \"MÜSİAD OLARAK İŞSİZLİKLE İLGİLİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ\" Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan da, yeni ekonomik programın çok çalışılmış bir program olduğunu aktardı. Kaan, \"Dengeleme, disiplin ve değişim odaklı bu öngörüleriyle birlikte çok iyi çalışıldığını söylemek istiyorum.Özellikle 2019 yılı için tüm dünyada beklenen daralmanın da aynı şekilde bu sürecin içine dahil edildiğini görmüş olduk. Özellikle 2020 ve 2021 sonrasındaki değişimin de çok iyi planlandığını gördük.MÜSİAD olarak da, sanayici kesim olarak da tekrar işsizlikle ilgili çalışmaya devam edeceğiz. 2013\'e kadarki süreci değerlendirdiğimizde zaten ülkemizde genel itibariyle büyüme rakamlarımız gayet iyiydi. Bu sürece tekrar döneceğimizi düşünüyorum.Ekonomik verilere baktığımız zaman biz dünyadaki daralmanın etkisini görüyoruz. Kredi konusunda sıkıntılarımız olabilir, piyasalarda bazı sıkıntılar olabilir ama ülke bu süreci rahatlıkla atlatacak bir düzeyde\" diye konuştu. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKOM) Başkanı Hasan Ali Cesur da, \" Reel piyasayı da göz önünde bulundurarak çok güzel ve uygulanabilir bir program olarak görüyorum. Mali disipin açısından çok önem verilmiş yeni birimler de oluşturulmuş. Bu da kamu disiplini açısından da çok olumlu ve pozitif olarak görüyorum\" dedi.