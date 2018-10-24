(Görüntülü) İran/Ruhani: Kardeş Türkiye devletinden tarafsız soruşturma bekliyoruz

Ekber Karabağ / Tahran, 24 Ekim (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın ölümünü \"son yıllarda emsali görülmemiş sarsıcı bir cinayet\" olarak değerlendirerek, cinayetin tüm boyutlarıyla dünyaya aydınlatılması için Türkiye\'den ayrıntılı soruşturma yürütmesini talep etti. Bakanlar Kurulu\'nda konuşan Ruhani, \"Kardeş ve dost Türkiye devletinden bu konudaki soruşturma sürecini ince ve tarafsız bir şekilde yürütmesini istiyorum\" dedi. İran Cumhurbaşkanı, ABD\'nin desteği olmadan hiç bir ülkenin bu tip bir cinayeti işlemeye cesaret edemeyeceğini savundu. Ruhani, \"Günümüz dünyasında bu tip feci bir cinayetin planlanarak yapılması düşünülemez. ABD desteği olmadan bir ülkenin böyle bir cinayeti işlemeye cesaret edebileceğini düşünmüyorum\" dedi. Suudi yönetimini bir aşiret devletine benzeten Ruhani, \"Ülkeyi yöneten bu aşiret, arkasına bir süper gücü alarak etrafına bir güvenlik çemberi kurmuş ve dünyadaki mahkemelerin onların işlediği cinayetlere karşı harekete geçmesine izin vermiyor\" suçlamasında bulundu. Yemen halkının yıllardır Suudi yönetiminin ağır bombardımanı altında olduğunu ifade eden Ruhani, \"Dünya bu konuda sessiz, ABD\'nin desteği olmadan Riyad yönetimi bunu yapabilir miydi?\" diye sordu.