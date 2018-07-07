(Görüntülü) İnekler, Manyas Kuş Gölü'nde serinliyor

Berktuğ ÖNCÜ- Erdem ÖZCAN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Manyas ilçesinin Kuş Cenneti Mahallesi sakinleri, sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlarını Manyas Kuş Gölü’ne sürerek serinlemelerini sağlıyor.



​İlçeye bağlı Kuş Cenneti Mahallesi sakinleri, büyükbaş hayvanlarını yüzlerce kuş türü ve 20’ye yakın balık türünün yaşadığı Manyas Kuş Gölü kıyısındaki meralarda otlatıyor. Mahalleli, karınları doyan hayvanlarını, güneşin tepe noktasına geldiği öğle saatlerinde göle sokuyor. Hayvanlar, gölün kıyısındaki sığ bölümlerde hem su içiyor, hem de serinliyor.



Mahallede oturan Halil Narin (38), 80 büyükbaş hayvanın bulunduğunu belirtip, \"Hayvanlar sıcaktan bunalıyor. Gölden çıkan hayvanlar rahatlıyor\" dedi.