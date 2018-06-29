(Görüntülü) İMO Bodrum'dan o düzenlemeye eleştiri

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Temsilciliği üyeleri, son dönemde gerek imar barışıyla ilgili düzenlemeler, gerekse yapı ruhsatlarında, proje müellifi mimar ve mühendislerin imza zorunluluğunun kaldırılmasını eleştirdi.



İMO Muğla Şubesi Bodrum Temsilciliği tarafından basın açıklaması düzenlendi. Mimar ve mühendislerin de destek verdiği açıklamada, mayıs ayında yürürlüğe giren yeni yapı ruhsatı form standartları ile yapı ruhsatlarında proje müellifleri ile şantiye şefi mühendis, mimarların ve yapı denetçilerinin imzalarının yer aldığı bölümlerin kaldırılmasıyla ilgili bilgi verildi. Geçen mayıs ayı sonunda uygulamasına başlanılan kararın doğuracağı problemlere dikkat çekildi. Bodrum Şube Temsilcisi İlhan Özyiğit, \"Yeni standarda göre, idare yetkilileri dışında yalnızca yapı denetim şirket yetkilisinin ıslak imzasının alınması, yapı ruhsatı düzenlenmesi için yeterli olacak. Ruhsatın üzerinde proje müelliflerinin ismi yazılacak, ancak eskiden olduğu gibi ilçe belediyelerine giderek imza atmaları gerekmeyecek. Ruhsatta belirtilen proje müellifinin gerçek olup olmadığına yönelik bir sorgulamayı imkansız kılan bu uygulama, alanda zaten büyük bir sorun olan sahteciliğin daha da artmasına ve sonuçta mühendislik-mimarlık hizmetlerinin önemli ölçüde gerilemesine neden olacak. Bürokrasiyi azaltmak bahanesi ile yapı ruhsatlarından mühendis ve mimarların imzalarının kaldırmasını, sonuçları üzerinde çok da fazla düşünülmeden ve acele ile alınmış bir karar olarak görüyoruz. Alınan bu kararın bürokrasiyi azaltmadığını hatta belediyelerimiz nezdinde ciddi sıkıntılara sebep olduğunu üzülerek takip etmekteyiz\" dedi.



Sürecin sahte mimar ve mühendislere karşı yürütülen mücadeleyi de olumsuz etkilediğini belirten Özyiğit, mimar ve mühendislerin süreçten dışlanmasının daha büyük problemlerin çıkmasına sebep olacağını belirterek, \"Yapı ruhsatlarında bulunması gereken mühendis ve mimarların ıslak imzalarının kaldırılarak \'devre dışı bırakılması\' yerine, mühendis ve mimarların ruhsatlarda imzalarının bulunması uygulaması mutlaka sürdürülmeli. Eğer amaç bu süreci hızlandırmak ise \'elektronik imza\' kullanılarak bürokrasiyi azaltmanın bir sonraki aşaması olan \'e-ruhsat\' uygulamasına bir an evvel geçilmesi gerektiğine dikkat çekiyoruz\" diye konuştu.