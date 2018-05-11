(Görüntülü) İkizlerin bıçaklı kavgasına müdahale eden polis de yaralandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da ikiz kardeşlerin bıçaklı kavgasında olaya müdahale eden trafik polisi ile kardeşlerden biri yaralandı. Olay, Samsun\'un Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ikiz kardeş olan Berkant ile Gürkan S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Berkant S., kardeşi Gürkan S.\'ye bıçak çekti. Olayı gören trafik polisi Hamdi Ustabaş, olaya müdahale etti. Çıkan arbedede Berkant S. omuzundan, polis memuru ise sağ kolundan bıçakla yaralandı. Olay sonrası yaralanan polis memuru Gazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kolundan yaralanan polis memuruna 6 dikiş atıldı. İki kardeş ve yanlarında bulunan Talip P. hastanedeki tedavilerinin ardından, polis tarafından gözaltına alındı.