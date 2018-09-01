(Görüntülü) İdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkiledi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE\'nin İdlib kentine ihracat yapan firmalar, İdlib\'te yaşanan gerginlik nedeniyle muhaliflere sattıkları ürünlerin bedeli olan 7 milyon dolar alacaklarını tahsil edemedikleri için ekonomik olarak olumsuz yönde etkilendiklerini ve çok zor günler yaşadıklarını söyledi.



Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan, Türkiye sınırına yakın olan muhaliflerin kontrolündeki İdlib\'te son günlerde yaşanan gerginlik, bu kente ihracat yapan firmaları da olumsuz etkiledi. İşadamı Salih Arslan, sattıkları ürün karşılığındaki alacaklarını tahsil etmek için 2017 yılı Temmuz ayında olduğu gibi, Ticaret Bakanlığı\'nca yeniden, ihracata karşılık ithalat izni verilmesi için bakanlığa çağrıda bulundu.



Arslan, Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan, İdlib\'e, demir, çimento, ayçiçeği, yaş sebze ve meyve, boya ihracatı yapıldığını, bunun karşılığında da firmaların 7 milyon dolar alacakları olduğunu söyledi. Kentteki gerginlik yüzünden ödeme yapmakta zorlanan Suriyeli tüccarların ise alacağa karşılık ithalat yoluyla mal vermeyi teklif ettiklerini belirten Arslan, \"Son günlerde İdlib\'te gerginlik ve karışıklık yaşanıyor. İdlib\'e yıllardır mal gönderiyoruz. Ancak yaşanan bu gerginlik nedeniyle sattığımız ürünlerin parasını alamaz duruma geldik. Biriken 7 milyon dolar alacağımızı nakit olarak alamıyoruz, bu yüzden de en sıkıntılı günleri yaşıyoruz. Tek çaremiz ihracata karşılık ithalat iznidir\" dedi.



Suriyeli tüccarların ödeme yapmakta zorlandıklarını kaydeden Arslan, ihracata karşılık ithalat teklifinin geldiğini belirterek şöyle konuştu:



\"Ticaretimizi hükümetin, Ticaret Bakanlığı\'nın onay verdiği şartlarda yapıyoruz. muhaliflerin ürettiği malları ihracata karşılık ithalat yoluyla getirmek ve bunların bir kısmını Türkiye\'ye ithalat, bir kısmını da üçüncü ülkelere göndererek hem paramızı tahsil etmek ve hem de ticareti genişletmek istiyoruz. Ödemelerde güçlük çeken Suriyeli tüccarlar bize bu teklifle geliyor. İhracata karşılık ithalat izni için Ticaret Bakanlığı\'na başvurduk. Bakanlığın uygun göreceği firmaların ihracat bedeli karşılığında Suriye\'den getirebilecekleri mallara izin verilmesini istiyoruz. İdlib, Afrin, Azez, Sarmada\'ya yaptığımız ihracatta firmalarımızın 7 milyon dolara yakın alacağı var. Nakit olarak alamaz duruma geldik. Olay çok vahim, tüccarlar olarak zor durumdayız, yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Ekonomik sıkıntıyı giderebilmek için Suriye\'ye göndermiş olduğumuz ihracat malları karşılığında onların teklif ettiği malları getirip satmak ve paramızı tahsil etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Daha da kötü duruma düşmemek için Ticaret Bakanlığımızın uygun göreceği şartlarda muhaliflerin teklif ettiği kimyon, çörek otu, pamuk, külçe metal ve benzeri ürünleri getirmek için gerekli iznin acilen verilmesini bekliyoruz. Ticaret Bakanlığı\'na başvuruda bulunduk. İzin bekliyoruz.\"



