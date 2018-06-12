(Görüntülü) İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da (2)

BAKAN SOYLU: SON BİR HAFTADA 21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun seçim bürosu açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta son 1 hafta içerisinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakanlar Jülide Sarıeroğlu ve Süleyman Soylu, ilk olarak seçim otobüsüyle Adana turu yapıp, vatandaşlara hediyeler dağıttı. Daha sonra Bakan Soylu, Bakan Sarıeroğlu’nun Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Sarıeroğlu, 16 yıldır bir yandan hizmet etmek için mücadele ettiklerini, diğer yandan da önlerine çıkan engelleri aştıklarını kaydetti. \'Teröristlerin inlerine gireceğiz\' dedikten sonra bunu Allah’ın izniyle başardıklarını belirten Bakan Sarıeroğlu, \"Biz terörden bahsederken, yine diğer adaylara bakıyoruz terörle mücadelenin \'T\'sini ağızlarına almıyorlar. Yıkma düşüncesinde olanlara inat biz hem birlik beraberliğimizin pekişmesi için, hem ülkemizi çok daha yüksek seviyelere getirmek için, daha fazla yatırım, üretim, istihdam için, bayrağımız, ezanımız, vatanımız, milletimiz için yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Büyüme rakamları açıklandı; ilk çeyrekte 7,4. Büyümeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle gazamız mübarek olsun, Kandil’e operasyon başlattık” dedi. PKK\'YA DAĞLARA DAR ETTİK Türkiye’nin geçirdiği zorlu süreçleri ve AK Parti hükümetinin yaptığı yatırımları anlatan Bakan Soylu ise şöyle konuştu: “Her şeyi inkar etsinler ama bir şeyi inkar edemezler. Allah’a yemin olsun ki biz bu ülkeyi hainlere teslime etmedik. Terörle mücadeleyi yarım bırakalım mı? Bu PKK’ya dağları dar ettik. Sadece son 6-7 günde güvenlik güçlerimiz Şırnak’ta 21 tane teröristi etkisiz hale getirdiler. Peki gençlerimizi zehirlemek isteyen, zihinlerini köreltmek isteyen uyuşturucu? Okul etrafında uyuşturucu satanı ne yapın dedim? O çok bilmişler aşağı vurdular, yukarı vurdular. Ama biz dediğimizi yaptık; yılbaşından bugüne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Bu uyuşturucu bir terör saldırısı gibidir ve ülkemizin insanını ve gençlerimizi hedef almaktadır. Kökeni Avrupa. Danimarka, Avusturya, Belçika’da üretip Türkiye’ye gönderiyorlar. Nasıl PKK’ya finans sağlıyorlarsa, nasıl FETÖ’yü muhafaza ediyorlarsa aynen uyuşturucu konusunda da bu ülkeyi hedef almış durumdadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıdır, bu ülkede tek bir uyuşturucu satıcısı kalmayacak ve hepsini silip süpüreceğiz inşallah.” Nuri PİR - Eser PAZARBAŞI, ADANA (DHA)