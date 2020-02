(Görüntülü) İBB'de 12 bin 850 işçi için toplu sözleşme imzalandı

Gökhan ÇELİK - Selen ÖZÇELİK, İSTANBUL (DHA), İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 8 iştirakinde çalışan toplam 12 bin 850 işçi için toplu sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Toplu sözleşmeniniz hayırlı olsun. Birlikte omuz omuza çalışıp, İstanbul’u dünyaya örnek bir belediye yapacağız” dedi.





İBB Saraçhane binasında yapılan imza törenine başta İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Hak – İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Aslan olmak üzere çok sayıda sendika temsilcisi ve belediye çalışanı katıldı. Törende ilk sözü alan Hak – İş Konfedarasyonu Başkanı Mahmut Aslan,“Toplu İş Sözleşmemizin barış içinde ve masada geçmesini sağlayan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah toplu iş sözleşmemiz, mart ayından geçerli farklar var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bu farkların ödenmesi için de destek istiyoruz. Bu toplu iş sözleşmesinde gerçekten beklentileri, istekleri, arkadaşlarımızın talepleriyle; belediyemizin imkanlarını bir arada buluşturup nihai bir şekilde masada imzalanmasını sağlamayı Türk çalışma hayatı adına tarihi bir başarı olarak görüyorum” dedi.





Ardından söz alan İBB Başkanı Mevlüt Uysal da şunları söyledi:





“Hak – İş’e bağlı iki sendikamızla Hizmet – İş ve Öz Gıda –İş ile birlikte toplam 8 iştirakimizle bu toplu sözleşmeyi yapıyoruz. Toplamda 12 bin 850 işçimiz bu toplu iş sözleşmesinden faydalanacak. Öncelikle her birine ayrı ayrı hayırlı olsun diyorum. Büyükşehir olarak çalışan sayımız yaklaşık 82 bin. İşçi sayımız yaklaşık 62 bin civarında. Sendikalı işçi sayımız 30 binin üzerinde. Biz KHK ile taşeronların belediye iştiraklerine alınmasında 30 bin işçi var. Ama sözleşmesini yaptığımız 12 bin 307 kişi civarında. Sözleşme zamanı gelmeyen işçimiz var, KHK ile gelip henüz sendikaya geçmeyen işçimiz var. Bunların tamamı için biz sözleşme yapalım veya yapmayalım hepsinin hakkını gözetiyoruz. Burada ölçümüz her zaman şu. Türkiye’de enflasyonun üzerine her zaman bir ücret zammı belirlemek. Belediyecilik anlamında yaptığımız çalışma dünyaya örnek olabilir. İBB olarak biz Türkiye’ye örnek olma gibi bir misyonumuz sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. Bunu da sizlerle omuz omuza çalışıp ve ortak akıl yürütebilirsek biz bu işi başarırız” ifadelerini kullandı.







Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesinin imza törenine geçildi. Törende Hak – İş Başkanı Mahmut Aslan, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve MİK –SEN Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Karahan ve Hizmet – İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Öz katıldı. İmzaların ardından taraflar birbirlerine hediye takdim etti.