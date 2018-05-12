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(Görüntülü) Hurda araç yüklü TIR trafikte tehlike saçtı

  Yasin KESKİN  KARACABEY (Bursa), (DHA) Bursa-İzmir karayolunda seyreden hurda araç yüklü TIR, aynı yolda seyreden araç sürücülerine zor anlar yaşattı

12 Mayıs 2018 18:58


 
Yasin KESKİN  KARACABEY (Bursa), (DHA) Bursa-İzmir karayolunda seyreden hurda araç yüklü TIR, aynı yolda seyreden araç sürücülerine zor anlar yaşattı.


Bursa-İzmir karayolunda eski araçların yüklüğü olduğu TIR?ı kullanan sürücü trafiği tehlikeye sokarken o anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. TIR?ın kasasına hurda araçları yükleyen TIR sürücüsü görenlere ?Bu kadarına da pes? dedirtti. TIR?ın kasasında yüklü olan ve sadece iple bağlanan hurda araçları fark eden sürücüler yolda TIR?ın uzağında seyretmeye çalıştı.

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