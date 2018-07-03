(Görüntülü) Hızlı tren yolu köyü ikiye böldü

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Eşmebaşı köyünden geçen Ankara- Sivas arası hızlı tren yolu çalışması köyü ikiye böldü. Durumdan şikayetçi olan köylüler araçlarının geçebilmesi için köprü yapılmasını istedi. Bunun mümkün olmadığı belirtilerek, yaya alt geçidi yapıldı. Köylüler tren yolu bittikten sonra sorun yaşanacağını düşünürken, TCDD ise tren yolunun üst kısmından bir geçiş yolu yapılacağını açıkladı.



Sivas merkeze 90, Yıldızeli ilçesine 54 kilometre uzaklıkta bulunan 200 haneli Eşmebaşı köyünde 3 yıl önce başlayan Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı çalışmalarından dolayı köy ikiye bölündü. Hızlı tren yolunun bir tarafında kalan yaklaşık 10 hanenin araç yolundan hızlı tren güzergahı geçince köylüler yolsuz kaldı. Kendilerine geçiş için alternatif yol veya köprü yapılmasını isteyen köylüler olumsuz yanıt aldı. Evlerin yakınından geçen viyadük ve tünel çalışmalarında da patlatılan dinamitlerden dolayı da bazı evlerde çatlaklar oluştu.



Köyde esnaflık yapan 3 çocuk babası Ahmet Ağca (40) başlıca sıkıntılarının yol olduğunu, 3 yıldır mücadele etmelerine rağmen bir sonuca varamadıklarını söyledi. Kapanan yolları yerine alternatif bir yol istediklerini belirten Ağca, \"Ben tünel girişinin sol tarafındaki evlerden birinde oturuyorum. Buradan geçen, tünelin viyadük bitişi noktasında bir yol var. Hızlı tren çalışmasından dolayı bu yol kapanıyor. Ama bize bir alternatif sunulmadı\" dedi.



\'YOLU TÜM KÖY KULLANIYOR\'



Kapanan yolu tüm köylülerin kullandığını, bazı köylere de oradan ulaşım sağladıklarını söyleyen Ağca, \"Bu yolu 200 hanelik Eşmebaşı köyünün tamamı kullanıyor. 100 yıldır burası arazi yolu. Bu yol ayrıca Başköy denen köye gidiyor. Buna rağmen kapatılıyor ama sebep ne, nedendir biz bilemiyoruz. Bize alt tarafta 12 metrelik bir yol vereceklerini söylediler. Bu mahallenin yolunu oradan bağlayacaklarını söyledi. Seçimden 4 gün önce buraya bir heyet geldi inceleme yaptı. Arkadaki tarladan istimlak edip yol yapacaklarını söylediler. Tarla sahibi ile görüştüler ama ikna olmadı\" ifadelerini kullandı.



\'DEVLET BİZE SAHİP ÇIKSIN\'



Bütün girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söyleyen Ağca, \"Muhtarlık olarak dilekçe yazıldı, ben nereye başvurulacaksa oraya dilekçe yazdım. Seçim girince araya bütün işler kaldı. Biz şahıs olarak bir şey yapamıyoruz. Devletin önüne geçmek gibi bir gücümüz yok. Devlet bir vatan evladına nasıl sahip çıkması gerekiyorsa o şekilde sahip çıkması lazım. Biz sahipsiziz. Yol bittiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yaya alt geçidi yaptılar, orası da şimdi suyla dolu\" dedi.



EVİNDE HASAR OLUŞTU



Hızlı trenin geçeceği tünel girişinin yakınında oturan ve tünel açma çalışmaları sırasında patlatılan dinamitlerden dolayı evinde hasar oluşan 4 çocuk babası Şeref Bulut (50) ise evinin tadilatının yapılmadığını ve bir muhatap bulamadığını söyledi. Şantiye sahasında yer alan telefon direklerinin kaldırılmasından dolayı da telefonlarının çalışmadığını belirten Bulut \"Bundan 3 yıl önce şantiye görevlileri ve jandarma geldi evimin fotoğraflarını çekti. Evimde hasar olunca çağırdığımda fotoğrafları kaybettiklerini söylediler. Biz de şimdi muhatap bulamıyoruz. Evin her yerinde çatlaklar oluştu. İşe başladıklarında buradaki telefon direklerini devirdiler, o günden beri telefonumuzu da kullanamıyoruz\" dedi.



TCDD yetkilileri ise köylülerin istediği gibi tren yolunun üzerinden bir köprü yapmanın mümkün olmadığını, yayalar için alt geçit yapıldığını söyledi. araçların geçişi için de tren yolunun üst tarafından bir geçiş yolu yapılacağını ifade etti.

