T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 16 ev ve iş yerinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen U

19 Aralık 2018 15:28

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde 16 ev ve iş yerinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen U.K. (17) tutuklandı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan bir süredir tutuklu bulunduğu cezaevinden yaklaşık 20 gün önce çıkan U.K.\'nin, bu sürede 16 ev ve iş yerinde hırsızlık yaptığını belirledi. U.K.\'nin Manavgat ilçesinde saklandığı eve dün sabah Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortaklaşa operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan U.K., Gazipaşa\'ya getirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K. tutuklanarak Alanya Cezaevi\'ne gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yücel BULUTGAZİPAŞAAntalya DHA Antalya GazipaşaGazipaşaEmniyet Müdürlüğü Asayiş Büro AmirliğiManavgatEmniyet MüdürlüğüOperasyondaPolisAlanya Cezaevi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24